Türk kadınlarını çok bakımlı buluyorum

Dünyaca ünlü Dosso Dossi Show için Türkiyeye gelen Bar Refaeli ile Antalya'da buluştuk. Ünlü manken, işi ve özel hayatına dair bilinmeyenleri GÜNAYDIN'a anlattı...

Türkiye'ye birçok kez geldiniz. Türkiye'de yaşamayı düşünür müsünüz?

Yıllarca yurt dışında yaşadım, için şimdi kendi ülkeme geri döndüm. Orada yaşamaktan çok mutluyum. Ama Türkiye çok güzel, çok keyifli bir ülke. Tatil için sürekli geldiğim bir ülke.

Türkiye'de en çok etkilendiğiniz şey nedir?

İnsanların enerjisi, havası; her şeyi beni çok etkiliyor. Türk insanının enerjisine hayranım. Çok güzel bir ülkeniz var. Belki dünyadaki en iyi tatil yapılacak yerlerden.

Ülkenize giderken Türkiye'den ne alacaksınız?

Evim için avize tarzında olan lambalardan alacağım. Çünkü harika lambalar var. Türkiye'yi çok seviyorum. Evimden buraya gelmek 1-1.5 saat sürdü, burada olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum.



BURAYA GÖNÜL RAHATLIĞI İLE GELDİM



Türkiye'ye gelme teklifini neye göre değerlendirdiniz?

Ben Dosso Dossi'yi moda etkinliği olarak da dünyadaki yansımalarından dolayı biliyorum. Çok eskiden bildiğim ve gördüğüm bir marka. Bu yüzden gönül rahatlığıyla Türkiye'ye geldim.

Türkiye'yi ve Türk kadınlarını nasıl buluyorsunuz?

Çok kadınsı. Giyinişleri olsun, makyajları olsun... Her şeylerine çok dikkat ediyorlar. Onları çok bakımlı ve güzel buluyorum.

Anne olduktan sonra mankenliğe geri dönmek kolay oldu mu?

Benim için çok farklı bir tecrübe oldu. Çünkü işe gittiğimde kendimi bekar ve yalnız hissediyorum ama eve döndüğümde eşime, çocuklarıma baktığım zaman bir aile hayatı yaşadığımı hissediyorum. Anne olmanın bana pozitif bir etki- si oldu.



KEBAP YEMEYE GİDECEĞİM



Türkiye'de tanıdığınız ünlü isimler var mı?

Sadece Nusret'i tanıyorum. Onun restoranlarını biliyorum. Maalesef başka bir isim bilmiyorum.

Kebap yediniz mi?

Şovdan sonra kebap yemeğe gideceğim. (Gülüyor)

Kariyerinizi nasıl planlıyorsunuz, bundan sonraki hedefleriniz neler?

Önceliğim anne olmak. Bir çocuk daha yapmak istiyorum. Benim zaten bir markam var, oraya iş yapıyorum. Şimdilik kariyer planımı bu şekilde çizdim. Modellik ilk günkü gibi heyecanlı olmaktır. O heyecanı canlı tutmak çok önemli. Eğlenmediğim, keyif almadığım zaman modelliği bırakacağım. Halen büyük keyif aldığım için devam ediyorum.

Hayalleriniz var mı?

Mimarlık eğitimi almak istiyorum. Çünkü ev dekorasyon işlerini çok seviyorum. Mutlaka eğitimimi tamamlayıp mimar olacağım.

Bu yoğunlukta mutfağa girip yemek yapar mısınız?

Evet, çok fazla yemek yaparım.



ANNEM GİBİ YARDIMSEVERİM



Modanın çevreci ve insan haklarını korumak gibi bir misyonu var mı?

Doğa ile ilgili, özellikle kürkler ve deri kıyafetlerden uzak durmak gibi birtakım değişiklikler oldu. Önceden bu işler daha kolaydı, bu konuda biraz ilerleme var.

Anneniz de İsrail'de bir modeldi. Annenizden ilham aldınız mı?

Modellikten çok insani değerleri bana ilham oldu. İnsanlara yapacağım yardımlar konusunda beni bilgilendirdi. Annemin bu yönü beni her zaman etkiledi.



ZAYIF OLMAK TERCİHİM DEĞİL



Son dönemde tartışılan modellerin fazla zayıf olduğu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Benim tercih ettiğim bir şey değil o kadar zayıf olmak. Başkaları bunu yapıyorsa benim diyebileceğim bir şey yok.

Formunuzu korumak için neler yapıyorsunuz, Türk kadınlarına tavsiyeleriniz neler?

Genelde sağlıklı yiyecekler yemeye dikkat etsinler. Yediğimiz her şeye dikkat etmek zorundayız. Önceliğimiz sağlık, daha sonra fit olmak...

