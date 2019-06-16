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Asena’nın babası 1.5 aydır hapiste

’ın babası , 2 milyon 850 bin liralık borcunu ödeyemedi. Tutuklanan baba Atalay, cezaevine gönderildi

ATAKAN IRMAK
ATAKAN IRMAK Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 16.6.2019
Asena’nın babası 1.5 aydır hapiste
MEKANI İÇİN PARA ALDI
Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay'ın babası Oktay Atalay, sahibi olduğu Massk Sahne adlı mekan için 2 milyon 850 bin lira borç aldı. Baba Atalay, Nihan Honça'dan 2015'te aldığı paranın 950 bin lirasını ödeyebildi. Honça da Atalay hakkında icra takibi başlattı.

DENİZLİ'DE YAKALANDI
BORCUNU taksitli olarak ödeyeceğini taahhüt eden Atalay, bir yılda sadece 100 bin lira ödeyebildi. Bunun üzerine Atalay, ödeme şartını ihlal suçundan üç ay hapis cezasına çarptırıldı. Denizli'de yakalanıp tutuklanan Atalay, 1.5 aydır cezaevinde bulunuyor.
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Asena’nın babası 1.5 aydır hapiste
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