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: Alper’e aşık olmamın en büyük nedeni… İpek Açar ile ’nün düğün tarihi belli oldu!

Dört yıl önce eşi Kayahan’ı kaybeden Ipek Açar, nişanlısı ile Nesilden Nesile adlı bir single çıkardı. GÜNAYDIN’a konuşan ünlü çiftten Açar, “Alper’e aşık olmamın en büyük nedeni merhameti” derken, Kömürcü ise “İpek’in çok güzel bir yüreği var” dedi. Çift ilişkileriyle ilgili samimi açıklamalar yaptı: “Yaz sonu evleneceğiz. Küçük bir kutlama olmasını istiyoruz. ”inşallah ailemize yeni bireyler katılır. Evlat edinmek istiyoruz. ikimiz de bebekleri çok seviyoruz. İmkânlarımız dahilinde iki evlat edinmek istiyoruz.”

ÖMER KARAHAN
ÖMER KARAHAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 16.6.2019 12:02 Güncelleme Tarihi: 16.6.2019 12:11
İpek Açar: Alper’e aşık olmamın en büyük nedeni… İpek Açar ile Alper Kömürcü’nün düğün tarihi belli oldu!

Yaz sonunda müzisyen nişanlısı ile nikah masasına oturmayı planlayan , "Alper'in keşke olmasaydı diyebileceğim bir özelliği yok. Ona aşık olmamın en büyük nedeni geniş yüreği ve merhameti" dedi.

Dört yıl önce eşi Kayahan'ı kaybeden İpek Açar'ın, besteci ve aranjör nişanlısı Alper Kömürcü ile ortak projesi olan 'Nesilden Nesile' isimli ilk single'ı dinleyici ile buluştu.
Müzik tarihinin önemli eserlerini akustik enstrümanlarla yeni nesillere ulaştırmak için yola çıkan proje; 'Mazi' ve 'Kıskanıyorum' isimli iki şarkıdan oluşuyor. Açar ve Kömürcü, röportajımızda yaz sonunda evleneceklerinin müjdesini vererek samimi açıklamalarda bulundu.

İKİ KİŞİLİK DEV KADROYUZ

- 'Nesilden Nesile'nin yola çıkış hikayesini dinleyebilir miyiz?
İPEK AÇAR: Bu aslında bir konser fikriyle ortaya çıktı. Alper'in İstanbul Akademi Orkestrası isminde bir orkestrası var. Genç neslin bilmediği şarkıları yeniden düzenledik. Bu şarkılar nesilden nesle taşınsın diye yola çıktık. Üç-dört ayda bir yeni şarkılarla bu projenin içini dolduracağız.

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İpek Açar: Alper’e aşık olmamın en büyük nedeni… İpek Açar ile Alper Kömürcü’nün düğün tarihi belli oldu!
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