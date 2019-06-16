İpek Açar: Alper’e aşık olmamın en büyük nedeni… İpek Açar ile Alper Kömürcü’nün düğün tarihi belli oldu!

Yaz sonunda müzisyen nişanlısı Alper Kömürcü ile nikah masasına oturmayı planlayan İpek Açar, "Alper'in keşke olmasaydı diyebileceğim bir özelliği yok. Ona aşık olmamın en büyük nedeni geniş yüreği ve merhameti" dedi.

Dört yıl önce eşi Kayahan'ı kaybeden İpek Açar'ın, besteci ve aranjör nişanlısı Alper Kömürcü ile ortak projesi olan 'Nesilden Nesile' isimli ilk single'ı dinleyici ile buluştu.

Müzik tarihinin önemli eserlerini akustik enstrümanlarla yeni nesillere ulaştırmak için yola çıkan proje; 'Mazi' ve 'Kıskanıyorum' isimli iki şarkıdan oluşuyor. Açar ve Kömürcü, röportajımızda yaz sonunda evleneceklerinin müjdesini vererek samimi açıklamalarda bulundu.



İKİ KİŞİLİK DEV KADROYUZ



- 'Nesilden Nesile'nin yola çıkış hikayesini dinleyebilir miyiz?

İPEK AÇAR: Bu aslında bir konser fikriyle ortaya çıktı. Alper'in İstanbul Akademi Orkestrası isminde bir orkestrası var. Genç neslin bilmediği şarkıları yeniden düzenledik. Bu şarkılar nesilden nesle taşınsın diye yola çıktık. Üç-dört ayda bir yeni şarkılarla bu projenin içini dolduracağız.