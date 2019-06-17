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'in kasları olay olmuştu! dert yandı

Fit görüntüsünden ödün vermeyen , her gün spor yapıyor. Yağlarını yakarken, su şişesini elden bırakmıyor. Yakın bir tarihte de annesi Aliye Suden'i (91) spora yazdıran Biricik Hanım, geçtiğimiz günlerde spor sonrası çektirdiği fotoğrafını Instagram'da "41. set sonu" notuyla paylaştı. Biricik Suden'in karın kaslarıyla şov yaptığı kare; yüzlerce yorum, binlerce de beğeni aldı. O yorumlardan birinde ise şöyle yazmaktaydı: "Kaslar kadınlarda hiç hoş durmuyor maalesef..." Fotoğraf hakkında yazılanları okuyan ise bu yorumu beğenerek, eşinin kaslı vücudundan dert yandı. Biricik Hanım'a dolaylı yoldan mesaj yolladı.

Giriş Tarihi: 17.6.2019 10:22 Güncelleme Tarihi: 17.6.2019 10:25
Biricik Suden'in kasları olay olmuştu! Mazhar Alanson dert yandı

Sosyetik tasarımcı , sosyal medya hesabında yine kas şovu yaptı. Hayranlarından birisi de fotoğrafının altına, "Kaslar kadınlarda hiç hoş durmuyor maalesef" diye yazdı. Şarkıcı da bu yorumu beğenerek, eşinin kaslarından dert yandı...

BİTKİ KÖKLERİNDEN ELDE EDİLEN ÖZEL KARIŞIM TENTÜR İÇTİĞİNİ AÇIKLADI

Ünlü sanatçı Mazhar Alanson'un moda tasarımcısı eşi Biricik Suden, 56 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkardı... Biricik Hanım, genç görüntüsünü; spor ve sağlıklı beslenmeyle korumayı başardı. Dönem dönem de gençlik iksirini takipçileriyle paylaştı. Bitki köklerinden elde edilen özel karışım tentür içtiğini açıkladı.

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Biricik Suden'in kasları olay olmuştu! Mazhar Alanson dert yandı
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