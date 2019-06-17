Biricik Suden'in kasları olay olmuştu! Mazhar Alanson dert yandı

Sosyetik tasarımcı Biricik Suden, sosyal medya hesabında yine kas şovu yaptı. Hayranlarından birisi de fotoğrafının altına, "Kaslar kadınlarda hiç hoş durmuyor maalesef" diye yazdı. Şarkıcı Mazhar Alanson da bu yorumu beğenerek, eşinin kaslarından dert yandı...

BİTKİ KÖKLERİNDEN ELDE EDİLEN ÖZEL KARIŞIM TENTÜR İÇTİĞİNİ AÇIKLADI

Ünlü sanatçı Mazhar Alanson'un moda tasarımcısı eşi Biricik Suden, 56 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkardı... Biricik Hanım, genç görüntüsünü; spor ve sağlıklı beslenmeyle korumayı başardı. Dönem dönem de gençlik iksirini takipçileriyle paylaştı. Bitki köklerinden elde edilen özel karışım tentür içtiğini açıkladı.