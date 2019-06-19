Türkiye'nin en başarılı programcılarından Müge Anlı ilk kez bir yarışma sunuyor. Araştırmacı gazeteci, "Güven Bana" yarışması ile atv ekranlarında sevenlerinin karşısında olacak.

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor. Güven Bana'da daha önce birbirini tanımayan ve ilk defa yarışma koltuğunda tanışan iki yarışmacı toplam 1.000.000 TL'lik büyük ödül için yarışıyor. Yarışmacıların kazandığı ödül miktarı arttıkça verdikleri güven sınavının heyecanı da artıyor.

Kazanmak için güvenmeye güvendiğiniz için kaybetmeye hazır mısınız?

Müge Anlı'nın sunduğu ''Güven Bana'' yakında atv'de!

"Güven Bana" 27 Haziran Perşembe akşamı Müge Anlı'nın sunumuyla atv'de!