Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 19 Haziran 2019 Çarşamba - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 19 Haziran 2019 Çarşamba günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 19 Haziran 2019 Çarşamba burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Bin ölçüp, bir biçmeli günler başladı" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 19 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Merkür-Plüton karşıtlığı uluslararası arenada kripto borsasının çıkış yapacağını, borsanın ise çok ciddi etkileneceğini vurguluyor. Tüm dünyada ortak para birimi olarak kabul edilen döviz cinslerinde hareketlilik ve tutarsızlığı anlamak pek mümkün olmayacak. Ayrıca petrol dünyası düellolara devam edecek.

KOÇ: Ay bugün öğle saatlerinden itibaren boşlukta hareket edecek. Organize olmak, detaylarla uğraşmayı gerektiren sorumlulukları üstlenmek adına ideal bir gün... Uzun zamandır aklında olan fikirlerini hayata geçirmek için adımlar atabilirsin. Çalıştığın firmada seni yakında ilgilendirecek birtakım değişiklikler, dönüşümler olabilir.

BOĞA: yaptıklarından çok düşüncelerin önem kazanacak. Kalbinin sesine göre hareket etmeden önce bir süre beklemende fayda var. Ben normalim, çevremdekiler bugün bir tuhaf gününe hoş geldin. Öğle saatlerinde katılacağın bir organizasyonda insanların davranışlarını anlamakta güçlük çekebilirsin. İlişkinde devam eden sorunlar çözülmeye başlıyor biraz daha anlayışlı davranmanda fayda var.

İKİZLER: Duygusal zekâ ve alıngan tavırlar ön planda! Kalbinin seni götürdüğü yer geçmiş olabilir. Gün içerisinde olayları değerlendirirken yaşadığın belirsizliklerden kurtulup, genel anlamda daha gerçekçi bir yaklaşım benimseyebilirsin. Evliliğini yakın bir tarihte sonlandırdıysan, yeni bir düzen kurmak için daha kapsamlı planlar yapabilirsin.