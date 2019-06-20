Mikonos’ta Nusret kuşatması! Ön masada oturmak isteyenler…
Ünü sınırları aşan Nusret Gökçe, geçtiğimiz günlerde Yunanistan'da açtığı yeni mekanıyla Komşu'yu da tuzladı. Yunanistan basını, ‘Mikonos’taki Nusret’in ön masalarına oturmak isteyenler bakın ne kadar hava parası ödüyor…
Giriş Tarihi: 20.6.2019 11:59Güncelleme Tarihi: 20.6.2019 12:31
Ünü sınırları aşan Nusret Gökçe, geçtiğimiz günlerde Yunanistan'da açtığı yeni mekanıyla Komşu'yu da tuzladı.Yunanistan basını, 'Mikonos'taki Nusret'in ön masalarına oturmak isteyenler havadan 3 bin euro vermeyi göze alıyor' iddiasında bulundu.