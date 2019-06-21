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Bir külah dondurma 56 lira

şu sıralar sessiz sakin. Çünkü tüm Türkiye gibi orası da gözünü seçime dikmiş durumda.

HAKAN UÇ
HAKAN UÇ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2019
Bir külah dondurma 56 lira

Sokaklar, geçmiş yıllara nazaran boş. Esnaf, "23 Haziran seçimlerinin ardından büyük bir akın bekliyoruz. Yakında şu gördüğünüz boş sokaklarda iğne atsanız yere düşmez" diyor. Bu arada biraz çarşı-pazar dolaşıp fiyatlara baktım. Bazı yerlerde fiyatları biraz abartılı buldum.



UYANIK KİRACILAR

Türkbükü'nde 5+1 bir villa almak isterseniz fiyatlar 50 milyon liraya kadar çıkıyor. Bu arada bazı uyanıklar, aylık 2 ile 4 bin liraya kiraladıkları evleri, yaz aylarında günlüğü bin liraya tatilcilere kiralıyor.



Bodrum'da bir ürünü çok pahalıya almak da, kesenize göre olanı bulmak mümkün. Maça Kızı gibi mekanlarda lahmacun 72 liraya satılıyor ama ben ara sokaklarda lahmacunu ayran ve salata ile birlikte 55 liraya yedim. Yalıkavak Marina'da ise fiyatlar el yakıyor. Sıcaktan bunalınca aldığım 4 top dondurma için tam 56 lira ödedim.

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Bir külah dondurma 56 lira
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