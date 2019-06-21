Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 21 Haziran 2019 Cuma Yaz Gündönümü - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 21 Haziran 2019 Cuma günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 21 Haziran 2019 Cuma burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Bugün yaz gündönümü!" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 21 HAZİRAN 2019 CUMA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Kibrin hasmı Allah'tır. Güneş bu gece bitmeden Yengeç burcuna geçecek. Jüpiter- Neptün 90'lığı devam ediyor. Bir gecede dünyayı sarsacak olayların yaşanabileceğini işaret ediyor. Yeraltı gezegeni Neptün, yöneticisi olduğu Balık burcunda 27 Kasım'a kadar geri hareketine başlıyor. Olmaz dediğimiz her şeye bu süreçte şahit olmaya başlayacağız.

KOÇ: Güneş, su burcuna geçiyor. Yaz ekinoksunu karşılıyoruz. Önümüzdeki günlerde halletmen gereken sorumlulukların bugün seni kaygılandırabilir. Zaman konusunda daha planlı olmanda fayda var. Her ne kadar kendine olan güvenini tazeleyici yeni amaçlar ve hedefler arayışında olsan da bu ara radikal kararlar almaktan kaçınmanda ve hayatını akışına bırakmanda fayda var.

BOĞA: Bugün mücadele etmeni gerektirecek olaylarla karşılaşabilirsin. Sabırsızlığının önüne geçebilirsen, pratik yönünü ortaya koyarak, her şeyin üstesinden rahatlıkla gelebileceksin. Hayatındaki tüm dengeleri bugün yerine oturtmak isteyebilir, özel hayatında ve iş hayatında bu yönde adımlar atabilirsin.

İKİZLER: Etrafındaki sorunlara çözüm odaklı yaklaşımların artacak. Gerek etrafındaki insanların tecrübeleri gerek senin yaşayacakların doğrultusunda hayattan yeni dersler almaya açık hissetmen de mümkün. Maddi anlamda yeni başlangıçlarla karşılaşabilirsin. Uzun zamandır gerçekleştirmeyi düşündüğün planlarını hayata geçirmeye başlayabilirsin.