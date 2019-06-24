Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’ın paylaşımı olay oldu!

Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan geçtiğimiz yıl Ekim ayında bebekleri Hamza’yı kucaklarına almışlardı. Sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen çift yine şaşırttı. Bebeklik fotoğrafını paylaşan Aslıhan Doğan Turan oğlu Hamza ile olan benzerliğiyle şoke etti. İşte Aslıhan Doğan Turan’ın o paylaşımı ve ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 24.6.2019 15:15Güncelleme Tarihi: 24.6.2019 15:21
Arda Turan ve Aslıhan Doğan 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift aynı yıl Ekim ayında oğulları Hamza Arda'yı kucağına almıştı.