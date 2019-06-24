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’ın eşi Turan’ın paylaşımı olay oldu!

ve Turan geçtiğimiz yıl Ekim ayında bebekleri Hamza’yı kucaklarına almışlardı. Sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen çift yine şaşırttı. Bebeklik fotoğrafını paylaşan Aslıhan Doğan Turan oğlu Hamza ile olan benzerliğiyle şoke etti. İşte Aslıhan Doğan Turan’ın o paylaşımı ve ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 24.6.2019 15:15 Güncelleme Tarihi: 24.6.2019 15:21
Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’ın paylaşımı olay oldu!

ve 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift aynı yıl Ekim ayında oğulları Hamza Arda'yı kucağına almıştı.

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Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’ın paylaşımı olay oldu!
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