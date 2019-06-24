Kocamla dalga geçenler şimdi helallik istiyor

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Galatasaray'ın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu'na, eşi Yağmur Sarıoğlu sahip çıktı. Eşinin futbol hayatıyla ilgili yapılan espriler hakkında konuşan Yağmur Sarıoğlu, "Sabri bunları hiç umursamadı. Zaten bunu yapanlar sonra Sabri'ye ulaşarak helallik istedi. Sabri yüce gönüllüdür, kimseye dava açmadı, 'Herkesin canı sağolsun' deyip geçti" dedi. Yağmur Hanım, eşiyle boşanma dedikodularını da yalanladı: "Sosyal medya hesabımı kapatınca 'Boşanıyorlar' diye haberler çıktı. Bu yüzden hesabı açmak zorunda kaldım. Biz boşanmadık, birbirimizi seviyoruz."