atv’den son haberler

BUGÜN NELER OLDU

Perşembe akşamı ilk bölümüyle ekranlarda olacak 'Güven Bana' için geri sayım başladı. İlk kez bir yarışma programı sunacak olan Müge Anlı da yarışmaya iyice ısındı. Kendine özgü sunumuyla yarışmacılarla diyalog kuran Müge Anlı, çekimler esnasında bir hayli keyifliydi. Sorduğu sorulara aldığı cevaplar ve gelen cevaplar üzerine yaptığı yorumlar stüdyoda bulunan izleyicilere de keyifli anlar yaşattı. Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor. 'Güven Bana'da daha önce birbirini tanımayan ve ilk defa yarışma koltuğunda tanışan iki yarışmacı toplam 1 milyon TL'lik büyük ödül için yarışıyor. Yarışmacıların kazandığı ödül miktarı arttıkça verdikleri güven sınavının heyecanı da artıyor. 'Güven Bana' 27 Haziran Perşembe akşamı Müge Anlı'nın sunumuyla atv'de!Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da, 21 Haziran Cuma günü sezon finalini yaparak ekrana kısa bir ara verdi. Gündüz kuşağının vazgeçilmez programı 'Esra Erol'da' ekibi, bu sezon boyunca birçok dosyayı çözüme kavuşturdu. 28 çiftin bebek hasreti Esra Erol'da son buldu. 4150 manuel, 1550 akülü sandalye ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Esra Erol, Kızılay işbirliği ile başlatılan, köy okullarındaki öğrencilerin eğitimlerine destek olmayı amaçlayan kampanya 1 milyon 400 bin bağışa ulaştı. Erol, sezonu "Bu programda emeği geçen herkese, ekibimize ve atv'ye huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Dinlenmiş, yenilenmiş, içeriği zenginleştirilmiş bir şekilde Eylül ayında huzurlarınızda olacağız" cümleleriyle kapattı.