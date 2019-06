Engin Hepileri: Bizim dizimiz matruşka gibi içinden sürekli hikaye çıkıyor

Atv'nin yeni dizisi 'Kimse Bilmez'de rol alan Engin Hepileri'yle bir araya geldik. 'Sevda' karakterine hastalık derecesinde tutkun olan 'Uygar'ı canlandıran Hepiler'iyle diziyi, rolünü ve babalığı konuştuk...

Üç yıldır ekranda yoksunuz. Neden uzak durmayı tercih ettiniz?

Tiyatro çok yoğundu. 39 Basamak'ı çok sıkı oynuyorduk. Beyza (Şekerci) hamile kaldıktan sonra çocukla vakit geçirebilmek, eşime yardımcı olabilmek için doğumdan sonra beş-altı ay çalışmamak istiyordum, öyle de oldu. "Artık çok oturdum, çalışma vakti" dediğim an bu teklifi aldım. Can, kısmetiyle geldi.

Canlandırdığınız 'Uygar'ı anlatır mısınız?

'Uygar', çok tutkulu, saplantılı, sevdiği kadın için dünyayı yakabilecek bir adam. Fakat 'Sevda'yı bir türlü ikna edemiyor. Aslında kötülük peşinde olan biri değil. 'Sevda'nın ailesini maddi anlamda destekleyip onların da rızasını alan biri. Bazı kadınlar "Sevda'ya şunu sorabilir: 'Bu adam senin için her şeyi yapıyor. Parası var. Ailenin rızasını almış, neden onu istemiyorsun?"



CAN BENİ BÜYÜTTÜ, OLGUNLAŞTIRDI



Siz 'Uygar'ı haklı buluyor musunuz?

Ben oynadığım karakterin haklı olmasını isterim. Çünkü önce kendim inanmam lazım ki seyirci de inansın. Mesela ben silahı neden doğrultuyorum karşıdakine; sevdiğim kadını elimde aldı diye. 'Kimse sevdiğim kadını elimden alamaz' motivasyonuyla hareket etmem gerekiyor. İlerleyen bölümlerde 'Uygar'ın gözü iyece dönecek.







Zor bir role benziyor...

Evet, ama çok keyif alıyorum. Daha önce bu kadar güçlü bir karakteri canlandırmamıştım. Zengini oynamıştım ama o hovarda biriydi. Bu kadar baskın, ihtiraslı birini oynamamıştım. Severek gittiğim bir set. Senaryomuz da çok iyi. Matruşka gibi içinden sürekli başka hikaye çıkan, her bölümde yeni şeyler öğreneceğimiz çok güzel bir senaryomuz var. Komedinin, dramın, macera ve aksiyonun iç içe geçmesi hoşuma gidiyor.

Baba olunca ne değişti hayatınızda?

Çocuk beni olgunlaştırdı, büyüttü. Evliliğimiz de güzel bir yere gitti. Gerçek bir aile olduğumuzu daha iyi hissettik. Can, eve mükemmel bir enerji getirdi. Beyza'yla birbirimize bakıp bakıp "Keşke daha önce bebek sahibi olsaymışız" diyoruz. Ama biz evliliğimizi de doya doya yaşamanın hakkını verdik. Bu sene dördüncü senemizi kutladık. Yurt dışına da gittik geldik, işimize de vakit ayırdık. Anne-baba olmanın artık vaktiydi. Ben de 41 yaşına geldim. Can 7-8 yaşına geldiğinde onunla top oynamayı istiyorum.

İkinci çocuk düşünceniz var mı?

Var tabii, kısmet.

Baba olduğunuzu tam ne zaman hissettiniz?

"Kucağına alınca hissedersin" demişlerdi ama benim için daha erken oldu. Ben kabullendim çünkü. Beyza'nın hamile olduğunu öğrendiğim andan itibaren kendimi hazırladım ama 'Hangi an?' diye sorarsan, ultrasonda kalp atışını duyduğum an. Yeni bir can, yeni bir hayat. O andan itibaren başka bir sorumluluk geldi bana.

Bebeğin bakımıyla ilgili eşinize yardım ediyor musunuz?

Evet, Beyza o kadar yoruluyor ki gün içinde, en azından gece biraz uyusun diye 'Sen elleme, ben hallederim' diyorum. Anne ne kadar dinlenmiş olursa, çocuk da o kadar sağlıklı olur. Altını değiştiriyorum, sütünü ısıtıyorum. Bu meslekte kimler için uykusuz kaldık, sabahlara kadar çalıştık, şimdi kendi oğluma mı bir şey diyeceğim? Biraz da onun için uykusuz kalayım, ne olacak.







OĞLUMUZDAN SONRA EŞİME YENİDEN AŞIK OLDUM



Baba olduktan sonra eşiniz Beyza Şekerci'ye olan bakışınız değişti mi?

Tabii ki; karşımda öyle güçlü bir kadın var ki. Sanki 20 senedir hazırmış, bir sürü çocuk büyütmüş gibi, müthiş anaç. Her şeye hazır. Hamileyken bile sahneye çıkıp oyun oynamaya devam etti. Beslenmesine dikkat etti. Çocuk gelişimi, sağlığı üzerine kitaplar okudu, doktor araştırdı. Müthiş bir kontrol mekanizması var, hepimizi idare ediyor. Sevgimiz katlanarak artıyor. Anneliğine de saygı duymaya başlıyorsun. Ona yeniden aşık oldum.



KENDİMİ EKRANDA İZLEMİYORUM



Dizinin oyuncu kadrosunda önemli tiyatrocular da var...

Evet; Mehmet Ali Kaptanlar, Adnan Biricik, Hakan Altıner gibi tiyatro kökenli isimlerle çalışıyorum. Konservatuvar zamanında figürasyonluk yaparken arkalarında oynadığım ustalar onlar. Oyunculuğun ilk lezzetini aldığım kişilerle aynı dizide rol almak gurur verici.

Kendinizi ekranda izliyor musunuz?

Hayır, izlemiyorum. Çok iyi yönetmenlerimiz var, güveniyorum onlara. İzlediğim zaman beğenmeyeceğim, düzeltmeye çalışacağım; düzeltmeye çalışırken kafamdakini bozacağım.

BUGÜN NELER OLDU