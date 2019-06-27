Terbiyenizi takının beyefendi

TARAFTARI KIZDIRDI

Buse Terim, babası Fatih Terim'le Bodrum'da çekilmiş bir fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Fenerbahçe'nin efsanevi başkanlarından Ali Şen'in gelini, Metin Şen'in eşi Aslı Şen ise Terimler'in fotoğrafının altına kalp emojisi koydu.

Anında binlerce beğeni ve yorum alan bu kare, Fenerbahçeli bazı taraftarların tepkisini çekti.





'SAYGIM, SEVGİM SONSUZ'

Şen'in kalp emojisini gören bir Fenerbahçe taraftarı, "Aslı Hanım renginizi belli edin. Yazıklar olsun! Bu adam bizim baş düşmanımız" yorumunu yaptı.

Aslı Şen, kayınpederi Ali Şen (solda) ve eşi Metin Şen (sağda) ile…

Şen ise öfkeli taraftara şöyle karşılık verdi: "Terbiyenizi takının. Terim Ailesi'ni çok seviyorum. Her zaman yanlarındayım. Saygım, sevgim sonsuz."