Aslıhan Karalar: Oyunculuk eğitimi ömür boyu devam eder

Önce Best Model of Turkey, sonra da Best Model of World yarışmasında birinci olan Aslıhan Karalar, Şamdan Plus dergisine özel açıklamalar yaptı. Karalar, "Güzelliğim ile beğenilmenin yanında, yaptığım faydalı işlerle beğenilmek daha önemli" sözleriyle de sadece görünümü ile değil aynı zamanda davranışlarıyla da farkındalık yaratmak istediğini dile getirdi. Önceliği üniversiteyi bitirmek, sonrasında da oyunculukta uzmanlaşmak olan Karalar ile Şamdan Plus ekibi, Karalar'ın İstanbul'dan sonra en çok sevdiği şehir olan Londra'da bir araya geldi.

2017 yılında önce Best Model of Turkey'de, sonra da Best Model of World'de birincilik... Hayatımıza birinciliklerinizle girdiniz. Oldukça gurur verici bir başarı...

Best Model of World yarışmasının yapıldığı Paris'te Theatre du Gymnase Marie Bell'de 50 ülkeden gelen ülke birincileriyle birlikteydik. Enrico Macias, Corrine Hermes, Ann Marie David gibi ünlü isimler de yaklaşık yirmi kişilik jüri üyeleri arasındaydı. Yarışma akşamı ilk beş açıklanırken duyduğum heyecanı ve birbirinden değerli misafirlerin ve dünya basınının önünde kraliçe tacını taktığım anı hiçbir zaman unutamayacağım.

Yarışma hayatınızı nasıl değiştirdi?

Yarışma sonrasında medyada çıkan haberler, yorumlar çok olumluydu. Türk ve yabancı medya bir anda beni tanıdı ve birçok güzel röportaj, televizyon programı, canlı yayına katıldım. Şahin Tepesi dizisindeki ilk rolümden sonra oyuncu olarak tanınmışlığım başladı. Genç kızlara iyi bir rol model olmak istiyorum. Özel hayatım dahil, eğitim hayatıma, sosyal hayatıma, arkadaş çevreme dikkat ediyorum. İlgiyi hissetmek güzel ama zorlayıcı tarafları da var tabii.



Nasıl bir ailede büyüdünüz?

Ankara'da aile değerlerine, geleneklere önem veren, saygı ve sevginin olduğu, modern ve sanayici bir ailede büyüdüm. Annem ve babam ODTÜ'den mezun, ikisi de mühendis. İş toplantıları için gittikleri ülkelere, dünya kültürünü tanımamız için bizi çoğunlukla yanlarında götürürlerdi. Spor ile hayatıma soktukları disiplini eğitim hayatımda da sürdürdüm. Okul hayatımda başarılı bir öğrenciydim, annele babam yoğun işlerine rağmen okul hayatımı yakından takip etti. Ailemden aldığım öğütler, hayatımı şekillendirdi. Bana büyüdükça daha mütevazi olmayı öğrettiler.

Ekran, oldukça zor ve rekabet dolu... Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Ekranda güzel olmak sadece bir avantaj, önemli olan mevcut yeteneklerinizi çabalayarak geliştirebilmek. Oyunculuk eğitiminin ömür boyu süreceğine inanıyorum. Bence, her rol oyuncuya ayrı bir tecrübe kazandırıyor.



YAPIM ŞİRKETİ KURMAK İSTİYORUM



Sosyal medyadaki negatif yorumlar sizi etkiliyor mu?

Yorumların çoğu pozitif fakat negatif yorumlar da tabii ki olabiliyor. Hakaret boyutuna ulaşmadığı sürece yapılan negatif yorumlar beni etkilemez.

Moda ile aranız nasıl?

Londra'da ve İstanbul'da beğendiğim tasarımcıların yeni ürünlerini ve yılın modasını yakından takip ederim. Yaşıma uygun, genç, dinamik, spor modeller her zaman günlük yaşantımda tercihimdir.

Gelecek hayallerinizde neler yer alıyor?

Uluslararası bir yapımda rol almayı hedefliyorum. İşletme eğitimimi de tamamlayarak kendi yapım şirketimi kurmak istiyorum.



HAYALİM DÜNYACA ÜNLÜ OLMAK



Kariyer konusunda nasıl bir yol izliyorsunuz?

Best Model seçildikten sonra Paris Moda Haftası'ndaki defilelerde ve bu sene Cannes Film Festivali'nde podyuma çıktım. Kariyerimi model olarak değil, oyuncu olarak devam ettirmek istediğimden oyunculuk eğitimleri ve sinema, dizi projelerine ağırlık verdim.

Hayalinizde hep oyunculuk var mıydı?

Evet, dünyaca ünlü bir oyuncu olmak küçüklüğümden beri hayalim arasındaydı.

Oyunculuk için kendinizi nasıl hazırlıyorsunuz?

London Film Academy bünyesindeki oyunculuk workshop'larına katılmaya devam edeceğim.

