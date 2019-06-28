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‘Ben sanatçıyım sizin koruduğunuz terör örgütünün üyesi miyim?’

Almanya’nın ‘Milliyetçi türküler söylüyorsun’ diyerek iki günlük vize verdiği ’le konuştum. Türüt, “Yapılan ayıp kanıma dokundu. Bu işin peşini bırakmayacağım, gerekirse dava açacağım” dedi. Günaydın köşe yazarı Tuba Kalçık, İsmail Türüt’ü kaleme aldı. İşte o yazı…

Tuba KALÇIK
TUBA KALÇIK Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2019 08:19 Güncelleme Tarihi: 28.6.2019 08:27
İsmail Türüt ‘Ben sanatçıyım sizin koruduğunuz terör örgütünün üyesi miyim?’

Almanya'nın vize engeline takılan birçok Türk sanatçımız oldu bugüne kadar. 2013'te Şebnem Ferah vize kısıtlaması yüzünden konserlerini iptal edince medyada geniş yer almıştı hatta. Aradan altı yıl geçmesine rağmen Almanya, sanatçılara yönelik uyguladığı vize prosedürünü ne esnetti, ne de iyileştirdi ne yazık ki. Geçtiğimiz günlerde de benzer bir vize kısıtlaması yaşadı. Yalnız Türüt'ün karşılaştığı durum biraz daha ilginç. Düşünün; iki gün arka arkaya konseriniz var ve Almanya size sadece iki günlük vize veriyor. Şaka gibi değil mi? Ama ne yazık ki gerçek. Ben de hem yaşadığı vize kısıtlamasını, hem de bir sanatçı olarak neler hissettiğini öğrenmek için İsmail Türüt'le konuştum...

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İsmail Türüt ‘Ben sanatçıyım sizin koruduğunuz terör örgütünün üyesi miyim?’
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