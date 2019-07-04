‘Çalınan teknelerle mülteci kaçırıyorlar’

Bodrum iki gündür SABAH'ın 'Jek Ski'li soygun' manşetini konuşuyor. Bir süredir Bodrum'da türeyen jet ski'li hırsızlar, tatilcilerin korkulu rüyası oldu. Herkesin uyuduğu saatlerde tekneleri soyup soğana çeviren hırsızlar, işadamı Sinan Vardar'ın teknesine de girdi. Önceki gün işadamı Vardar ile marina işletmecisi Haluk Tepe, olayla ilgili GÜNAYDIN'a açıklama yaptı.







Her iki isim de, hırsızların çete mantığıyla çalıştığını iddia edip korkunç söylentiyi dile getirdi: "Bu hırsızların mülteci taşıyan insan tacirleriyle bağlantılı çalıştıkları söyleniyor.







BIRAKIP KAÇIYORLAR

Çaldıkları lüks teknelerle Yunan adalarına mülteci taşıyorlar sonra da o tekneleri bırakıp kaçıyorlar." Bu arada Vardar, teknelerin Yunan adalarına yaklaştığı sırada dümene mültecilerin geçirildiğini ve insan tacirlerinin belirli bir noktada jet ski'lere binerek Türkiye'ye döndüklerini belirtti.







O TEKNE LEROS'TA BULUNDU

SABAH, dün Bodrum'daki jet ski'li hırsız çetesini manşet yapmıştı. Çalınan teknelerden biri dün Yunan adası Leros'ta bulunup Bodrum'a getirildi.

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