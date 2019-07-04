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Uzun süredir küs olan ve

Uzun süredir küs olan ve geçmişi unutup barış imzaladılar. Hande Yener ve Hadise uzun süredir devam eden küslüğünü bitirdi. Hande Yener, Hadise ile barışmasını şu sözlerle ilan etti: "Telefonlarımızı aldık, sonra yazıştık. Eski konuları açmadık… 2020'ye kimseyle küs girmeyeceğim." İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 4.7.2019 10:28 Güncelleme Tarihi: 4.7.2019 10:35
Uzun süredir küs olan Hadise ve Hande Yener…

Uzun süredir araları bozuk olan ünlü popçu ve barış çubuğu yaktı. Hande Yener, Hadise ile barışmasını şu sözlerle ilan etti: "Telefonlarımızı aldık, sonra yazıştık. Eski konuları açmadık… 2020'ye kimseyle küs girmeyeceğim."

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Uzun süredir küs olan Hadise ve Hande Yener…
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