Uzun süredir küs olan Hadise ve Hande Yener…

Uzun süredir küs olan Hande Yener ve Hadise geçmişi unutup barış imzaladılar. Hande Yener ve Hadise uzun süredir devam eden küslüğünü bitirdi. Hande Yener, Hadise ile barışmasını şu sözlerle ilan etti: "Telefonlarımızı aldık, sonra yazıştık. Eski konuları açmadık… 2020'ye kimseyle küs girmeyeceğim." İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 4.7.2019 10:28Güncelleme Tarihi: 4.7.2019 10:35
Uzun süredir araları bozuk olan ünlü popçu Hande Yener ve Hadise barış çubuğu yaktı. Hande Yener, Hadise ile barışmasını şu sözlerle ilan etti: "Telefonlarımızı aldık, sonra yazıştık. Eski konuları açmadık… 2020'ye kimseyle küs girmeyeceğim."