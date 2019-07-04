Uzun süredir küs olan Hadise ve Hande Yener…

Uzun süredir araları bozuk olan ünlü popçu Hande Yener ve Hadise barış çubuğu yaktı. Hande Yener, Hadise ile barışmasını şu sözlerle ilan etti: "Telefonlarımızı aldık, sonra yazıştık. Eski konuları açmadık… 2020'ye kimseyle küs girmeyeceğim."