İşte dayağın belgesi

MAYIS AYINDA OLDU

Günay Musayeva ile sevgilisi Taha Tatlıcı'nın yalanını GÜNAYDIN ortaya çıkardı. İki sevgili, Mayıs ayında kavga etmiş, hatta iş bıçaklamaya kadar varmıştı. Ancak çift, kavga haberi yayınlanınca ortaya çıkıp olayı yalanlama yolunu seçmiş ve "Yok öyle bir şey" demişti.







O SİTE MASLAK'TA

Ancak GÜNAYDIN, iki sevgilinin kavga görüntülerine ulaştı. Musayeva ile Tatlıcı, Maslak'taki ünlü bir sitenin bahçesinde herkesin içinde kavga ederken, bir vatandaş onları görüntüledi. Görüntülerde; birbirlerine saldıran ikiliyi ayırmak için iki güvenlik görevlisi seferber oluyor.





İKİLİYE GÜVENLİK MÜDAHALE EDİYOR



NE YAZARSA O

GÜNAYDIN, haberinin fikri takibini yapıp iki sevgilinin kavga ettiği anlara dair görüntülere ulaştı. GÜNAYDIN yalan haber yapmaz!

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