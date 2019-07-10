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İşte dayağın belgesi

, manken ’nın sevgilisi ile kavga edip onu bıçakladığını haber yapmıştı. İki sevgili, haberi yalanlayıp ‘Yok öyle bir şey’ demişti. Ama GÜNAYDIN, o kavganın görüntülerine ulaştı

EVREN ABDULLAHOĞLU
EVREN ABDULLAHOĞLU Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2019
İşte dayağın belgesi

MAYIS AYINDA OLDU
Günay Musayeva ile sevgilisi Taha Tatlıcı'nın yalanını GÜNAYDIN ortaya çıkardı. İki sevgili, Mayıs ayında kavga etmiş, hatta iş bıçaklamaya kadar varmıştı. Ancak çift, kavga haberi yayınlanınca ortaya çıkıp olayı yalanlama yolunu seçmiş ve "Yok öyle bir şey" demişti.



O SİTE MASLAK'TA
Ancak GÜNAYDIN, iki sevgilinin kavga görüntülerine ulaştı. Musayeva ile Tatlıcı, Maslak'taki ünlü bir sitenin bahçesinde herkesin içinde kavga ederken, bir vatandaş onları görüntüledi. Görüntülerde; birbirlerine saldıran ikiliyi ayırmak için iki güvenlik görevlisi seferber oluyor.


İKİLİYE GÜVENLİK MÜDAHALE EDİYOR

NE YAZARSA O
GÜNAYDIN, haberinin fikri takibini yapıp iki sevgilinin kavga ettiği anlara dair görüntülere ulaştı. GÜNAYDIN yalan haber yapmaz!

Magazin dünyası son dakika haberini konuşuyor! Ünlü manken Günay Musayeva sevgilisini bıçakladı!

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