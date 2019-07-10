Murat Başoğlu’nun yeğeni Burcu Başoğlu o rezalet için Selçuk Kabadayı’ya tazminat ödeyecek!

Murat Başoğlu'yla birlikte teknede görüntülenen yeğeni Burcu Başoğlu, iki yıl sonra boşandı. Mahkeme, Başoğlu'nun 200 bin lira maddi-manevi tazminat ödemesine hükmetti.
TEKNEDEKİ GÖRÜNTÜLERİNİN ORTAYA ÇIKMASI ÜZERİNE...
Sunucu Murat Başoğlu'yla teknede görüntülenen yeğeni Burcu Başoğlu, eşi Selçuk Kabadayı'dan boşandı. Sunucu Murat Başoğlu'nun yeğeni Burcu Başoğlu ile teknedeki görüntülerinin ortaya çıkması üzerine Burcu Başoğlu'nun eşi Selçuk Kabadayı mahkemeye başvurarak boşanma davası açmıştı.