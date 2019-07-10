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’nun yeğeni Burcu Başoğlu o rezalet için Selçuk Kabadayı’ya tazminat ödeyecek!

Amcası ile ilişki yaşayan Burcu Başoğlu’nun kocası, açtığı davayı kazandı. Burcu Başoğlu, aldattığı kocasına 200 bin lira tazminat ödeyecek. Murat Başoğlu ile yeğeni Burcu Başoğlu’nun çirkin ilişkisi infiale neden olmuştu. Olay sonrası Burcu Başoğlu’nun kocası Selçuk Kabadayı, boşanma davası açmış ve ayrıca eşinden tazminat talep etmişti. Mahkeme çiftin boşanmasına ve Burcu Başoğlu’nun eşine tazminat ödemesine karar verdi. Kusurlu bulunan Burcu Başoğlu, kocasına 100 bini maddi, 100 bini manevi, toplam 200 bin lira tazminat ödeyecek.

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2019 10:02 Güncelleme Tarihi: 10.7.2019 10:08
Murat Başoğlu’nun yeğeni Burcu Başoğlu o rezalet için Selçuk Kabadayı’ya tazminat ödeyecek!

'yla birlikte teknede görüntülenen yeğeni Burcu Başoğlu, iki yıl sonra boşandı. Mahkeme, Başoğlu'nun 200 bin lira maddi-manevi tazminat ödemesine hükmetti.

TEKNEDEKİ GÖRÜNTÜLERİNİN ORTAYA ÇIKMASI ÜZERİNE...

Sunucu Murat Başoğlu'yla teknede görüntülenen yeğeni Burcu Başoğlu, eşi Selçuk Kabadayı'dan boşandı. Sunucu Murat Başoğlu'nun yeğeni Burcu Başoğlu ile teknedeki görüntülerinin ortaya çıkması üzerine Burcu Başoğlu'nun eşi Selçuk Kabadayı mahkemeye başvurarak boşanma davası açmıştı.

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Murat Başoğlu’nun yeğeni Burcu Başoğlu o rezalet için Selçuk Kabadayı’ya tazminat ödeyecek!
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