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Kadere bak! ’tan sonra da ’e yakalandı

Müzik dünyasından bir şok haber daha! ’ın ardından ünlü türkücü ’un da bir süredir ’le (beynin kaslara hükmetmesini zorlaştıran bir hastalık) savaştığı ortaya çıktı

ÖZLEM AVCI
ÖZLEM AVCI Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2019
Kadere bak! Serdar Ortaç’tan sonra Murat Kurşun da MS’e yakalandı

ABD'DE TEŞHİS KONDU
Murat Kurşun cephesinden hayranlarına üzücü haber... Ünlü türkücünün bir süredir MS hastalığıyla boğuştuğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde kaslarıyla ilgili yaşadığı sorunlar nedeniyle Amerika'ya giden türkücüye MS teşhisi kondu. Haber, başta ailesi olmak üzere Kurşun hayranlarını üzdü.


Serdar Ortaç, yaşadığı hastalık nedeniyle ömür boyu ilaç kullanacağını açıklamıştı.

MS'İN TÜREVLERİ VAR
Doktorları Kurşun'a "MS hastasısın ancak bu hastalığın türevleri var" dedi. Tetkikler sürerken ünlü türkücü Türkiye'ye döndü. Serdar Ortaç'ın da boğuştuğu MS (Multipl Skleroz), kişinin bağışıklık sistemindeki bozukluk sonucu beyin ve omurilikte çok sayıda plakların oluşmasıyla ortaya çıkıyor.

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Kadere bak! Serdar Ortaç’tan sonra Murat Kurşun da MS’e yakalandı
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