Kadere bak! Serdar Ortaç’tan sonra Murat Kurşun da MS’e yakalandı

ABD'DE TEŞHİS KONDU

Murat Kurşun cephesinden hayranlarına üzücü haber... Ünlü türkücünün bir süredir MS hastalığıyla boğuştuğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde kaslarıyla ilgili yaşadığı sorunlar nedeniyle Amerika'ya giden türkücüye MS teşhisi kondu. Haber, başta ailesi olmak üzere Kurşun hayranlarını üzdü.





Serdar Ortaç, yaşadığı hastalık nedeniyle ömür boyu ilaç kullanacağını açıklamıştı.



MS'İN TÜREVLERİ VAR

Doktorları Kurşun'a "MS hastasısın ancak bu hastalığın türevleri var" dedi. Tetkikler sürerken ünlü türkücü Türkiye'ye döndü. Serdar Ortaç'ın da boğuştuğu MS (Multipl Skleroz), kişinin bağışıklık sistemindeki bozukluk sonucu beyin ve omurilikte çok sayıda plakların oluşmasıyla ortaya çıkıyor.

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