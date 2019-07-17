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'dan ve Özlem Ada Şahin'e anlamlı destek...

, ikinci kez baba olan ’ı yalnız bırakmadı. Berkay ve Özlem Ada Şahin çifti dün bebekleri Zeynep Mira’yı kucaklarına aldı. Demet Akalın, ünlü çifti hastanede yalnız bırakmadı. Kızı Arya’dan sonra Zeynep Mira’yı da kucağına alan çifte sosyal medyadan destek mesajları yağdı. Ünlü çifte destek veren isimlerden biri de Demet Akalın oldu. Demet Akalın hastaneden ilk fotoğrafı paylaşarak anlamlı bir not düştü. İşte Demet Akalın’ın o paylaşımı…

Giriş Tarihi: 17.7.2019 15:57 Güncelleme Tarihi: 17.7.2019 16:02
Demet Akalın'dan Berkay ve Özlem Ada Şahin'e anlamlı destek...

ve Özlem Ada Şahin çifti ikinci kez anne-baba oldu. , bebeklerine Zeynep Mira adını veren çifti hastanede yalnız bırakmadı.

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Demet Akalın'dan Berkay ve Özlem Ada Şahin'e anlamlı destek...
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