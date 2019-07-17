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'nın aşk pozu olay oldu!

Son olarak çıkardığı kitapla gündeme gelen bu kez aşk pozuyla magazin gündemine bomba gibi düştü. 'Sadece Şeyma' adını verdiği kitabındaki hatayla çok konuşulan ve eleştiri yağmuruna tutulan Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisi Guido Senia ile aşkını sosyal medyadan göstermeye devam ediyor. Beraber tatil yapan Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor. İşte Şeyma Subaşı'nın sosyal medyada büyük yankı uyandıran aşk pozu...

Giriş Tarihi: 17.7.2019 15:23 Güncelleme Tarihi: 17.7.2019 15:30
Şeyma Subaşı'nın aşk pozu olay oldu!

, İtalyan sevgilisi Guido Senia ile aşkını sosyal medyadan göstermeye devam ediyor. Son yaptığı paylaşımda Şeyma Subaşı'nın sevgilisi ile olan fotoğrafı yine çok konuşuldu.

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Şeyma Subaşı'nın aşk pozu olay oldu!
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