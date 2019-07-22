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hamile mi? ve Neslihan Atagül şaşırttı!

ve geçtiğimiz akşam bir mekan çıkışı görüntülendi. Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’ün keyifli bir akşam yemeği yediği öğrenildi. Neslihan Atagül’ün bol bir elbise tercih etmesi üzerine muhaberilerden ‘Hamile misiniz?’ sorusu geldi. Neslihan Atagül, daha önce kendisine yöneltilen hamilelik sorusuna ‘Değilim’ diyerek yanıt vermişti. Hamilelik ile ilgili sorulara anında yanıt veren Neslihan Atagül, bu kez şaşırttı. İşte Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’ün akşam yemeğiyle ilgili ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 22.7.2019 11:22 Güncelleme Tarihi: 22.7.2019 11:27
Neslihan Atagül hamile mi? Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül şaşırttı!

Oyuncu ile eşi geçtiğimiz akşam ünlü bir mekanda yemek yedi. Ünlü çift, mekan çıkışı görüntülendi.

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Neslihan Atagül hamile mi? Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül şaşırttı!
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