Serdar Ortaç’tan eşi Chloe Loughlan ile ilgili şaşırtan açıklama…
Serdar Ortaç isteğini açıkladı hayranlarını şaşkına çevirdi. Chloe Loughlan ile evliliğini sürdüren Serdar Ortaç eşi ile ilgili şaşırtan bir açıklama yaptı. Arnavutköy sahilinde tek başına yürüyüş yaparken gazetecilerle karşılaşan 49 yaşındaki Serdar Ortaç içini döktü. İşte Serdar Ortaç’ın o açıklaması…
Giriş Tarihi: 22.7.2019 17:32Güncelleme Tarihi: 22.7.2019 17:40
Arnavutköy sahilinde tek başına yürüyüş yaparken gazetecilerle karşılaşan 49 yaşındaki Serdar Ortaç içini döktü.