Son dakika: Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit herkesi geride bıraktı...Diriliş Osman'ın oyuncu kadrosunda başrol alacak Özçivit'in...
Son dakika haberi: Diriliş Ertuğrul'un sezon finali yapmasının ardından devam dizisi olarak ekranlarda yer alacak olan Diriliş Osman önümüzdeki sezon için bomba gibi geliyor. Diriliş Osman oyuncu kadrosuyla ve tarihi işleyişle izleyenleri kendisine hayran bırakacak. Oyuncu kadrosunda başrol alan Burak Özçivitsosyal medya hesabında takipçi sayısı ile bütün oyuncuları da geride bıraktı...
Giriş Tarihi: 24.7.2019 23:14Güncelleme Tarihi: 24.7.2019 23:42
Burak Özçivit Instagram'da artan takipçi sayısı ile Türkiye'nin en çok takipçisi olan oyuncusu olmayı başardı. 13,2 milyon takipçi sayısına ulaşan yakışıklı oyuncu, her paylaşımı ile yüz binlerce beğeni ve yorum alıyor.