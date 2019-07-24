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yardımcıları ve misafirleri için villa kiraladı!

Sosyetik güzel ile eşi Ozan Baran yaşadıkları Miami'den Bodrum'a 2 asistan ve 2 koruma ile gelmişti. Süreyya Yalçın ile Ozan Baran 4 kişilik ekipleri ve Amerika'dan gelen misafirleri için de oturdukları villanın yakınında bir ev tutmuş. Süreyya Yalçın ile Ozan Baran yardımcıları ve misafirleri için kiraladıkları villaya bakın ne kadar kira ödeyecekler.

Giriş Tarihi: 24.7.2019 15:03 Güncelleme Tarihi: 24.7.2019 15:05
Süreyya Yalçın yardımcıları ve misafirleri için villa kiraladı!

Sosyetik ikoncan ile eşi Ozan Baran yaşadıkları Miami'den Bodrum'a 2 asistan ve 2 koruma ile gelmişti.

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Süreyya Yalçın yardımcıları ve misafirleri için villa kiraladı!
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