Süreyya Yalçın yardımcıları ve misafirleri için villa kiraladı!

Sosyetik güzel Süreyya Yalçın ile eşi Ozan Baran yaşadıkları Miami'den Bodrum'a 2 asistan ve 2 koruma ile gelmişti. Süreyya Yalçın ile Ozan Baran 4 kişilik ekipleri ve Amerika'dan gelen misafirleri için de oturdukları villanın yakınında bir ev tutmuş. Süreyya Yalçın ile Ozan Baran yardımcıları ve misafirleri için kiraladıkları villaya bakın ne kadar kira ödeyecekler.
Giriş Tarihi: 24.7.2019 15:03Güncelleme Tarihi: 24.7.2019 15:05
Sosyetik ikoncan Süreyya Yalçın ile eşi Ozan Baran yaşadıkları Miami'den Bodrum'a 2 asistan ve 2 koruma ile gelmişti.