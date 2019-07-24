Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 24 Temmuz 2019 Çarşamba! Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 24 Temmuz 2019 Çarşamba günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 24 Temmuz 2019 Çarşamba burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Gökyüzü aslında ne anlatır?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 24 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Ay-Venüs 90'lığı topluma mâl olmuş büyük insanların büyük günahları olduğunu somut örneklerle fark ettirecek. Bitmeyen temmuz bu sefer ilişkilerde skandalları ortaya dökecek. Spor dünyası ve kulüp başkanları hakkında yeni iddialar ortaya atılabilir.

Koç: Ay, akşam saatlerinden itibaren boşlukta hareket ediyor. Geleceğe dair beklentilerin yeni tanışacağın çevre sayesinde yeniden şekillenebilir. Diğer yandan etrafındaki insanların sana karşı hatalarını ve onlardan beklentilerini gündeme getireceksin. Çalışma ortamında ikili oynayan kişilere dur demek sorunda kalabilirsin.

Boğa: İş değiştirmeyi düşünüyorsan, ilk adımı bugünlerde atabilirsin. Gizli kalmış konuların açığa çıkacağı bugün, nasıl bir ruh hali içinde olduğunu sen bile kestiremeyeceksin. Duygusal iniş çıkışların artarken gülsem mi ağlasam mı bilemedim diyeceksin. Öğleden sonra ikili ilişkilerinde iletişimin ve yakınlığın artacak.

İkizler: Bazı kuralların seni kısıtladığı fikrine kapılabileceğin bir gün. Aklında birçok fikir var. Ancak bunları nasıl hayata geçireceğin konusunda bocalayabilirsin. Gün içerisinde yakın bir arkadaşından gelecek müjdeli haber, seni de heyecanlandıracak. Sosyal ilişkilerinin hız kazanacak. Yapılan planlara yetişmek de zorlanabilirsin.