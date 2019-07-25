Ege’de enerji depoluyorlar

BUGÜN NELER OLDU

Aslıhan Doğan Turan, oğlu Arda Hamza ile birlikte Bodrum tatiline devam ediyor. Arda Hamza'nın annesinin kucağında biberon ile süt içerken çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada çok beğenildi.ATV'nın efsane dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Alpaslan Çakırbeyli'yi canlandıran Yunus Emre Yıldırımer, Çanakkale taraflarında keçilerle çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Yıldırımer'in bu karesi çok sevildi.Şükran Ovalı, havuzda elbisesi ile poz verdi. Eşi Caner Erkin ile de romantik bir fotoğraflarını paylaşan Ovalı, 'Sözün yetmediği yerdeyim' dedi.Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, geçtiğimiz günlerde Sota Alaçatı'daydı. Pembe çiçekli elbisesiyle çiçekler arasında poz veren Esmersoy, bu fotoğrafını'Sıklamen, begonvil, hasır, ahşap, keyif' notuyla paylaştı.Ünlüler Mesa Bodrum Demirbükü'nde gerçekleşen bir davette bir araya geldi. Gül Ergi'nin ev sahipliğini yaptığı gecede Nihat Özdemir, Aslı Hünel, Safiye Soyman da vardı.Yazı güneyde denizin tadını çıkararak geçiren Ebru Şallı, adını taşıyan markasının plaj koleksiyonunun tanıtımında kendisine sansür uyguladı. Şallı, Ebrusallishop.com'da satılan mayo veya bikinileri giyip poz verdi. Ancak internet sitesinde; ürünlerin ön kısmını Şallı'nın, arkasını başka mankenlerin tanıttığı görülüyor. Şallı'nın bu hareketi, nişanlısı Uğur Akkuş'la kıskançlık krizi yaşamamak için yaptığı konuşuluyor.