5 günde 15 saat sahnede kaldı 225 şarkı söyledi, 28 bin kişi dinledi

'Rüzgar gibi geçti' derler ya;Ebru Gündeş, Poll Production Polat Yağcı organizasyonuyla Harbiye Açıkhava'da beş gün boyunca fırtına estirdi. Sesi, şarkıları ve sahne şovları ile bu yazın tüm konserlerine fark attı. Kim ne der bilemem ama Gündeş, "Sadece sesim var, şarkı söyler geçerim" demiyor. Yakından tanıdığım için biliyorum; o, her daim çıtasını yükseltme ve kendini güncelleme derdinde olan eşsiz bir yorumcu.Bu değişim aslında yıllar önce Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdiği konserlerde yürüyen merdivenler, led ışıklar, dansçılar, sahne ışıkları ve kıyafetleriyle başlamıştı. Tabii ki bir elmanın yarısı gibi olduğu menajeri Sedef Arım da, yenilikçi biri olduğu için Gündeş markasına büyük değer kattı.Bir sanatçı boşuna zirvede olmuyor. Her daim yenilikçi olmasıyla zirvede olan Gündeş, farkını bir kez daha Harbiye'de gösterdi. İki gece konserine gittim ve ikisinden de farklı tatlar aldım. Gündeş, şarkıları yaşayarak okurken seyirciye de yaşatıyor ve ortaya muazzam bir manzara çıkıyor.'Tanrı Misafiri'nden 'Aşık' albümüne kadar yüzlerce şarkıyı seslendiren sanatçı; o kadar disiplinli ki saatlerce prova yapıyor. 11 günde 10 konser vererek bu işi sadece sesiyle değil, kalbiyle, ruhuyla yaptığını ortaya koyuyor. Konserin finalinde Gündeş, rap ve rock şarkılarıyla da gençlerin gönlünü fethetti. Gecede her yaştan ve ilgi alanından izleyici vardı; yaşlısı, genci, rock'çısı, rap'çisi... Gündeş, Allah sesine sağlık verdiği sürece yenilikçi ruhu ile daha çok gönülleri titreten şarkıları seslendirerek ismini uzun yıllar daha zirveyee yazdırır.Beş günlük Harbiye konser serisinden notlar şöyle:¦ Gündeş beş günde toplam 225 şarkı seslendirdi.¦ 15 saat sahnede kaldı.¦ 275 kişilik bir ekiple çalıştı.¦ Şarkılarını 21 kişilik orkestrasıyla söyledi.¦ Altı kıyafet değiştirdi.¦ Sanatçıyı 28 bin 128 kişi izledi.¦ Gündeş'e altı dansçı eşlik etti.Radyoda sesini duyduğum popçu Fıratcan'ı biraz araştırdım. DMC etiketiyle yayınlanan 'Sansürsüz' isimli tekli çalışması, video klibiyle netd Müzik'te ve şu sıralar tüm radyolarda büyük ilgi görüyor. Sözü ve müziği Murat Güneş'e, düzenlemesi Can Atayılmaz'a ait olan şarkısı ile dikkat çeken Fıratcan, pop müziğin yeni yüzü olacağa benziyor...