‘Memo’ için psikologlarla çalıştım 8 kilo verdim’

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Aras Bulut İynemli ve küçük oyuncu Nisa Sofiya Aksongur'un başrollerini paylaştığı '7. Koğuştaki Mucize' filminin çekimleri, Beykoz Kundura Fabrikası'nda devam ediyor. Filmde 'Memo' isimli zihinsel engelli bir babayı oynayan İynemli, "Senaryodan çok etkilendim. Rolüm için psikologlarla görüştüm. Oyuncu koçlarıyla çalıştım. Yönetmenimizle neredeyse her gün prova yaptık. 7-8 kilo verdim" dedi. Filmde 'Mine Öğretmen'i canlandıran Deniz Baysal, gişe kaygısı yaşamadığını belirterek "Sadece iyi iş yapalım, herkes konuşsun istiyorum" diye konuştu. '7. Koğuştaki Mucize'de rol alan usta oyuncu Celile Toyon ise seçimlerinde en önemli unsurun senaryo olduğunu belirterek "Kendi dünya görüşüme uygun senaryolarda oynadım hep. Bu film de çok emek verilmiş bir iş oldu" dedi.