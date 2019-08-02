‘Bugün bizi burada aşk buluşturdu’

BUGÜN NELER OLDU

Popçu Mustafa Sandal, 12 yıl aradan sonra Harbiye Açıkhava'da konser verdi. Sandal, Poll Production organizasyonuyla düzenlenen konserde, "Kendinizi bana bırakın, bugün bizi burada buluşturan şey aşk. Bu şarkılar hep aşkla yazıldı" dedi. Gecede 'İki Tas Çorba' şarkısını seslendirdiği an sahneye bir tas çorba servis edildi. Sandal, "Bu şarkıyı seslendirdiğimde hep rüya gibi bir kız gelsin, sahnede bana çorba versin diye düşünüyordum. Bugüne kısmetmiş" diye konuştu. Sandal, kendisini dinleyen eski sevgilisi Tuba Ünsal'a da sahneden şöyle seslendi: "Giriş, gelişme ve sonuç olarak muhteşem bir ilişkimiz vardı. O dönem yazdığım, 'Tek Geçerim' giriş, 'Pazara Kadar' gelişme, 'Kopmam Lazım' ise muhteşem bir gol oldu." Sandal bu diyalog sonrası bir seyircinin "Aman Emina Hanım duymasın" sözlerine "Arkadaşlar o iş bitti artık, yapacak bir şey yok" diye yanıt verdi.