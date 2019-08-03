‘Hatırla sevgili’nin yıldızları tiyatro sahnesinde buluşacak

BUGÜN NELER OLDU

Tiyatro sezonunun kapanmasının ardından gişe rakamlarını vermeye devam ediyorum. Nedim Saban'ın kurucusu olduğu Tiyatro Kare, bu seneyi biraz talihsizliklerle geçirdi. Çoğu oyunu hastalıklar sebebiyle sahnelenemeyen Tiyatro Kare, yine de 'Süper İyi Günler' adlı oyunla sezonun en dikkat çeken işlerinden birine imza atmayı başardı. Gerçi bu oyun da teknik donanımı yüzünden her yerde oynayamadı ama 20 temsilde yaklaşık 10 bin kişiye ulaşmayı başardı. Tohum Otizm Vakfı işbirliği ile büyük bir farkındalık projesi olarak hayata geçirilen oyun, üç boyutlu animasyonlar eşliğinde tamamı 80 metrekare LED ekranlardan oluşan özel dekoruyla dikkat çekiyor. Nitekim yaklaşık 150 dakika süren oyunun dekoru ancak 32 saatte hazırlanıyor. 16 yaşındaki Asperger Sendromlu Christopher Boone'un bir cinayeti çözme hikayesi üzerine kurgulanan oyunda, genç oyuncu Emir Özden de performansıyla akıllarda kaldı. Öte yandan Tiyatro Kare'nin 20 yıl sona yeniden seyirciyle buluşturduğu interaktif komedi oyunu 'Şen Makas' 28 kez perde açtı ve yaklaşık 7 bin kişiye ulaştı. 18 kez perde açan 'Ahududu' adlı oyunu da yaklaşık 6 bin kişi izledi. 2019-2020 sezonu için de tiyatro topluluklarının yeni oyun hazırlıkları yavaş yavaş başladı. Yıllar önce atv'de yayınlandığı dönemde büyük ses getiren ve hâlâ en unutulmaz diziler arasında yer alan 'Hatırla Sevgili'de rol alan iki isim Laçin Ceylan ile Cansel Elçin, bu kez tiyatro oyununda buluştu. Ancak bu kez biri oyuncu, diğeri yönetmen olarak. Dizinin 'Sevim'i Laçin Ceylan'ın yöneteceği 'Çıplak Vatandaşlar' adlı oyunda; Elçin'e, Reha Özcan, Dilşad Çelebi gibi isimler eşlik edecek. İşsiz kalan çelik işçilerin yaşadıklarını anlatan oyunun bir sürprizi daha var. Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Suna Yıldızoğlu, yıllar sonra bu oyunla seyirci karşısına çıkacak. Provaları başlayan oyun, Zorlu PSM'de sahnelenecek. Yeni sezonda sahnelenecek bir diğer oyun, Figen Şakacı tarafından kaleme alınan 'Topuklu Terlik Süt Yapar'. Şogen Film tarafından hazırlanan, Altuğ Görgü'nün yönetmenliğini yaptığı oyunda İrem Altuğ, Murat Danacı, Nilgün Türksever, Murat Liman, Altuğ Görgü ve Şebnem Sönmez yer alıyor. Oyun, Ekim itibariyle DasDas'ta tiyatro severlerle buluşacak. Kemal Aydoğan'ın kurucusu olduğu Moda Sahnesi de yeni sezona 'İkinci Şarkı' adlı oyunu hazırlıyor. Melis Birkan ile Caner Cindoruk'un rol aldığı oyunun da provaları başladı. Usta oyuncu Uğur Yücel'in 'Azınlıkta Kaldık' ve Engin Günaydın'ın 'Hücreler' adlı tek kişilik oyunlarla sahneye çıkacağını hesaba katarsak, yeni sezon yine tiyatroseverler için oldukça sürprizli ve bol alternatifli olacak...Geride bıraktığımız sezon Tiyatro Kare için özel bir sezon oldu. Tiyatroyu başka bir boyuta ulaştıran 'Leyla'nın Evi' dokuz yılın ardından final yaptı. Türkiye'nin her köşesinde oynanan, Ankara'ya 55, İzmir'e 61 kez turne gerçekleştiren, bu sezon 8 bin 500 kişinin izlediği oyun, 200 bin izleyiciye ulaşarak rekor izlenme sayısı elde etti. Sezonu dört oyun ve 30 bin izleyiciyle kapatan Tiyatro Kare, önümüzdeki yıl Ahmet Ümit'in 'Beyoğlu'nun En Güzel Abisi' adlı romanını sahneye uyarlayacak.