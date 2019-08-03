Rap’çilerden sıkılmadınız mı?

BUGÜN NELER OLDU

Son aylarda rap'çiler, popüler kültürün en gözde isimleri oldu. Rap tutkunlarına en baştan söyleyeyim, kimsenin müziğini eleştirmiyorum. Ancak son günlerde mantar gibi çoğalan rap'çiler, insana bıkkınlık veriyor bazen. Bu arada bu müziğe yıllarını vermiş iki isim var; Ceza ve Sagopa Kajmer. Bu ikili, bu tarzın tüm zorluklarını sonuna kadar yaşamış iki usta. Yeni rap'çilerin hepsi iyi müzik yapıyor olabilir ancak 'Bu kadar yıl neredeydiniz?' diyorum. Ve ortak bir şarkı söylemenize rağmen aranızdaki kavgalar hiç hoş değil. Ben Fero, Ezhel, Mero, Norm Ender, Velet, Contr; hepiniz gayet güzel işler yapıyorsunuz. Ancak büyük emekçi Ceza ve Sagopa Kajmer abilerinize saygıda kusur etmeyin emi...Pop müziğin son yıllardaki en başarılı ismi bence Simge Sağın... Sahnede duruşu ve yeni saç rengi ile tam bir popstar. Simge'yle, önümüzdeki günlerde yayınlanacak röportajımız için bir araya geldik... O kadar sempatik, o kadar mütevazı ki. Hemşeri kadrosundan benden torpilli olsa da, Youtube üzerinden şarkıların tıklanma oranlarına baktım; kesinlikle ipi göğüslemiş durumda. 'Aşkın Olayım' 20 milyon, Ozan Doğulu'nun '130 Bpm Kreşendo' albümünde yer alan 'Ne Zamandır?' 6 milyon, Yıldız Tilbe albümünden 'Zaten Aşığım' 16 milyon, 'Öpücem' ise 113 milyon kez tıklanmış... Sizce de zirvede değil mi?Kimya öğretmenliğinden ses sanatçılığına geçiş yapan Sema Tunç, Türk sanat müziğinin yeni sesi. Bursa Belediye Konservatuvarı mezunu olan, 'Yarım Sevda' adında bir albüm çıkaran, TRT ve Kültür Bakanlığı sanatçılarıyla dönüşümlü olarak konserler veren Tunç, geçtiğimiz yıllarda vefat eden Erol Büyükburç'la 'Sen ve Ben' isimli şarkıda düet yapmış. Türk müziğini gençlere sevdirmeye çalıştığını belirten Tunç, son olarak Uluslararası Şehir Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Türk Sanat Müziği Sanatçısı ödülüne layık görüldü.Daha önce oyuncuşarkıcıları kaleme almıştım ama bir kişiyi, geçtiğimiz hafta Çeşme'de Vodafon Red First gecesinde sahneye çıkan Timuçin Esen'i atlamışım... Aslında geçtiğimiz yıl Esen, Müslüm Gürses'in sesini filminde o kadar güzel canlandırmıştı ki... Herkes filmdeki Timuçin Esen'in performansına ve oyunculuğuna şapka çıkarmıştı. Müzikle yıllardır haşır neşir olan, hatta daha önce de kendi şarkılarından oluşan albümünü çıkaran Esen'den albüm müjdesi geldi. Şarkı söylemeyi çok sevdiğini, kendisini etkileyen şarkıları seslendirmeye özen gösterdiğini belirten Esen, önümüzdeki günlerde kendi şarkılarından oluşan bir albüm yapacağını söyledi. Türkü, arabesk, nostaljik şarkılar pek çok tarzdan parçalar seslendiren Esen'i sahnede mutlaka izleyin.