Kerem Bürsin'e ne oldu? Ünlü oyuncu omurilik kazasının detaylarını anlattı

Özellikle son günlerde Kerem Bürsin'e ne oldu? şeklinde araştırmalar arama motoru Google'da sıkça Trends oluyor. Daha önce Güneşi Beklerken, Yaşayamayanlar, Şeref Meselesi, Bu Şehir Arkandan Gelecek gibi yapımlarda rol alan Kerem Bürsin omuriliğini kırdı.

Olayın dört hafta önce yaşandığını ve omuriliğini kırdığını söyleyen Bürsin, "Bugün benimle çıkan haberler maalesef doğru.Omuriliğimi kırdım. 4 hafta önce kırdım.Dört haftadır korse takıyorum. Son haftama girdim çok mutlu ve heyecanlıyım. Her şey gayet iyi ve yolunda. Destekleriniz için teşekkürler, iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.