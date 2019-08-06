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Kerem Bürsin'e ne oldu? Ünlü oyuncu omurilik kazasının detaylarını anlattı

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin'den hayranlarını üzecek açıklama! ile birlikteliklerini noktalayan Kerem Bürsin, Bodrum tatilinde ölümden döndü. Tekneden düşerek omuriliğini kıran Kerem Bürsin, sosyal medya hesabından yaşadıklarını anlattığı bir paylaşımda bulundu. Konuyla ilgili soru işaretlerini ortadan kaldıran yakışıklı oyuncunun açıklamaları şu şekilde...

Giriş Tarihi: 6.8.2019 09:25
Kerem Bürsin'e ne oldu? Ünlü oyuncu omurilik kazasının detaylarını anlattı

Özellikle son günlerde Kerem Bürsin'e ne oldu? şeklinde araştırmalar arama motoru Google'da sıkça Trends oluyor. Daha önce Güneşi Beklerken, Yaşayamayanlar, Şeref Meselesi, Bu Şehir Arkandan Gelecek gibi yapımlarda rol alan Kerem Bürsin omuriliğini kırdı.

Olayın dört hafta önce yaşandığını ve omuriliğini kırdığını söyleyen Bürsin, "Bugün benimle çıkan haberler maalesef doğru.Omuriliğimi kırdım. 4 hafta önce kırdım.Dört haftadır korse takıyorum. Son haftama girdim çok mutlu ve heyecanlıyım. Her şey gayet iyi ve yolunda. Destekleriniz için teşekkürler, iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

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Kerem Bürsin'e ne oldu? Ünlü oyuncu omurilik kazasının detaylarını anlattı
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