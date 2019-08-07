Elif Gönlüm: Hiç botoks yaptırmadım yaşımda görünmeyi seviyorum

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından, eski milli basketbolcu Kerem Gönlüm'ün eşi olan Elif Gönlüm, geçtiğimiz günlerde A Para ekranlarında yayınlanan 'A Plus' programında Tansu Ceylan'ın sorularını yanıtladı.

Programda kariyeri ve aile hayatı hakkında samimi açıklamalar yapan Gönlüm, şu sıralar işlerinin çok yoğun olduğunu söyledi. İngiltere'de çay üzerine verilen master programlarına katıldığını ve sınavlara girdiğini belirten Gönlüm, "Artık çay üzerine eğitim vermeye hazırım" dedi. Gıda sektöründe, özellikle sağlıklı yaşam üzerine ilerleyeceğini söyleyen Gönlüm, bilinmeyen yönlerini de anlattı. 23 yaşında, üniversite son sınıfta okurken anne olduğunu açıklayan Gönlüm, "Erken yaşta anne olmak hiç dezavantajlı değil. Eğlenceli bir anneyimdir, çocuklarımla yürüyüş yapar, şarkılar söyler, dans ederiz" diye konuştu. Bugüne kadar hiç botoks yaptırmadığını dile getiren sosyetik güzel, "Yaşımda görünmeyi seviyorum. Zaten yapılan estetik uygulamalar kadınları olduklarından daha yaşlı gösteriyor" yorumunda bulundu.





'SESİM GÜZEL, ŞARKI SÖYLEMEYİ SEVERİM'

'A Plus'ta olumlu düşünmenin ve sporun önemine de dikkat çeken Gönlüm, sesinin güzel olduğunu ve şarkı söylemeyi çok sevdiğini de ilk kez açıkladı. Felsefe ve psikolojiye öğrencilik döneminden beri meraklı olduğunu belirten Gönlüm, "Felsefik deneme yazıları kaleme alıyorum. İlerleyen zamanlarda bir kitap ya da daha farklı bir platformda yazılarımı yayınlayabilirim" diye konuştu.

'GÜCÜMÜ AİLEMDEN ALIYORUM'

Elif Gönlüm, "Bu yoğun tempoda gücünüzü nereden alıyorsunuz?" sorusuna da "Gücümü ailemden alıyorum" diye yanıt verdi. İki oğlu olan Gönlüm, kızının olmasını istediğini ancak şu an üçüncü çocuk planı olmadığını da sözlerine ekledi.