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Mutfak karıştı

programının jüri üyesi ’nin Sıla ile yakalanıp boşanmasının ardından, programın diğer evli şefi , bir yıldır birlikte olduğu yasak aşkı ile görüntülendi

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2019
Mutfak karıştı

EDİTÖRLE ALDATTI
Şefler işi pişirdi! Yemek yarışması MasterChef'in jüri üyeleri, yaşadıkları yasak aşklarla gündemden düşmüyor. Önce evli şef Hazer Amani, şarkıcı Sıla ile gece yarısı arabada uyurken görüntülenmişti. Ardından şef Somer Sivrioğlu'nun, programda çalışan bir editörle eşini aldattığı ortaya çıkmıştı.

EVLİLİKLERİ YIKILDI

Yaklaşık bir yıldır yasak aşk yaşayan Somer Sivrioğlu ile Pınar adlı evli sevgilisi, önceki gün Beşiktaş'taki bir otelde görüntülendi. Öğle yemeği yiyen ikili, taksiyle otelden ayrıldı. Sivrioğlu'nun, ihanet nedeniyle 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'yla arası bozuk. Aynı şekilde Hazer Amani de, Sıla olayının ardından 5 yıllık eşinden boşandı.

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Mutfak karıştı
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