‘Oğlum sette rolü kaptı’

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AyçaErturan, Ferit Aktuğ, Emir Özyakışır, Hülya Duyar ve Ebru Akel Sancak'ın oynadığı 'Konuşan Hayvanlar' filminin galası, Kanyon'da gerçekleşti. İnsanlarla hayvanların dostluğuna dikkat çeken filmin galasına çocuklar akın etti. Etkinliğe Aslı Tandoğan oğlu Atlas'la, Nefise Karatay kızı Maya'yla, Deniz Akkaya da kızı Ayşe'yle katıldı. Yönetmen Mustafa Kotan; daha çok çocuk izleyebilsin diye filmin sadece 9 liraya vizyona gireceğini söyledi. Ayça Erturan "Ebeveynlerin çocukları ile çok rahat izleyebilecekleri bir yapım oldu" dedi. Oğlu ile ilk kez kamera karşısına geçen Ebru Akel ise; "Oğlum benimle sete gelmişti. Hayvanlarla oynarken, yönetmene sorular sorarken bir baktım ki rolü almış" diye konuştu.