Delilik bulaşıcı bir hastalıktır

BUGÜN NELER OLDU

'Haliç'in Öte Yanında Tiyatro' sloganıyla 17 yıldır oyunlarını Kocamustafapaşa'daki Çevre Tiyatrosu'nda sahneleyen Semaver Kumpanya'nın yeni oyunu 'Madde 22'nin methini çok duymuştum. Sanatın daimi destekçisi ENKA'nın bu yıl 31'inci kez gerçekleştirdiği Açıkhava Buluşmaları kapsamında oyunu Eşref Denizhan Açıkhava Tiyatrosu'nda izleme imkanı buldum. Amerikalı yazar Joseph Heller'in 2. Dünya Savaşı'nda yaşadığı deneyimlerinden yola çıkarak 1961 yılında yazdığı 'Madde 22', seyirciyi 2. Dünya Savaşı'na götürüyor. 2. Dünya Savaşı'nda, İtalya'da konuşlanmış bir Amerikan üssündeyiz. Uçuş görevinden kaçmak için denenmedik yol bırakmayan, sürekli hasta numarası yaparak rapor almaya çalışan bombardıman uçağı pilotu 'Yossaryan'ın savaştan uzaklaşma mücadelesine tanık oluyoruz. Savaşın ortasında 'savaşın bir parçası olmamak' için çabalayan 'Yossaryan'ın hem eğlenceli, hem hüzünlü öyküsü seyirciyi hemen kavrıyor. Askerlik görevini bitirmesi için gereken uçuş sayısının her geçen gün artmasına artık tahammülü kalmayan, yakın arkadaşlarını savaşta kaybeden 'Yossaryan'; kendisine verilen bu tehlikeli görevden ayrılmak isterse Madde 22'yi aşması gerekecektir. Madde 22 de şu: Eğer biri tehlikeli savaş uçuşlarını yapmaya gönüllüyse aklını kaybettiği düşünülür ama görevlere katılmak istemediğini belirten resmi bir başvuruda bulunursa delirmediği ortaya çıkar ve böylece görevine devam etmek zorunda kalır. Yani madde; akıllı veya deli bakılmaksızın uçmaya ve bombalamaya mahkumsunuz diyor... Uçmak istemeyen ve adaleti, inancı, ordunun içindeki hiyerarşiyi sorgulayan 'Yossaryan'ı, başarılı oyuncu Serkan Keskin canlandırıyor. Işıl Kasapoğlu'nun yönettiği oyunda Keskin'e Ahmet Kaynak, Berkay Şekerci, Cansu Saka, Ezgi Ulusoy Tamer, Onur Şenol, Güçlü Yalçıner, Mertcan Ertürk, Metin Alpargun, Sarp Aydınoğlu, Selen Şenay ve Sezin Bozacı'dan oluşan kalabalık bir kadro eşlik ediyor. Keskin hariç oyuncuların birden çok role büründüğü oyunda postacı 'WinterGreen'ı oynayan Sezin Bozacı ile general olma hırsıyla gözlerini kan bürümüş komutanı Sarp Aydınoğlu öne çıkmayı başarıyor. Savaşın acımasızlığını, saçmalığını tüm gerçekliğiyle ortaya koyan oyun, sezonda izlenmesi gereken oyunlar arasında yer alıyor... Eseri, 'Catch 22' adıyla dijital platformlarda izlemek mümkün. Altı bölümlük mini dizi; George Clooney, Christopher Abbott, Kyle Chandler gibi isimlerin yer aldığı kadrosuyla ve absürt mizahıyla konuşulmaya devam ediyor.Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yıl da özel tiyatrolara destek vereceğini açıkladı. Geçen yıl 261 özel tiyatroya 5 milyon 246 bin lira destek sağlayan bakanlık, bu yıl desteğini artırdı ve özel tiyatrolara 6 milyon 100 bin liralık destek bütçesi hazırlandı. Profesyonel tiyatrolar, amatör tiyatrolar, çocuk tiyatroları ve geleneksel tiyatrolar olmak üzere dört kategorideki özel tiyatrolara verilecek desteğin yüzde 50'sinden İstanbul'daki tiyatrolar yararlanabilecek. Bu destekten yararlanmak isteyen tiyatrolar için son gün ise 15 Ağustos.