Harbiye’yi biletli seyirci mi doldurdu davetliler mi?

Harbiye Açıkhava'da Poll Production tarafından düzenlenen konser serisinin 20 günlük ilk bölümü son buldu. Bu yılın akıllara en çok takılan sorusu 'Harbiye'yi biletli seyirci mi, yoksa davetliler mi doldurdu?' oldu. Bu konu hakkında Harbiye konserlerini düzenleyen Polat Yağcı ile konuştum. 20 gün devam eden konserler için 350 kişilik bir ekibin çalıştığını söyleyen Yağcı, Harbiye'de 16 sanatçıyı misafir ettiklerini belirtti. Ses, sahne ve ışık düzeninin hemen hemen her sanatçıda aynı olduğunu ancak teknik anlamdaki birçok detayın sanatçıların ihtiyaçlarına göre organize edildiğini açıklayan Yağcı, konser serisinde 100 bin kişiyi eğlendirdiklerini söyledi. Benim de gözlemime göre Harbiye'ye damga vuran isim, biletlerinin satışı günler öncesinden biten, protokol biletleri 1000 liradan satılan Ebru Gündeş oldu. Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun konserleri de ilgi gördü. Sohbetimiz sırasında Polat Yağcı'ya o soruyu da yönelttim tabii: "Biletli seyirci mi, yoksa davetliler mi doldurdu Harbiye'yi?" Yağcı, şöyle cevap verdi: "Tüm dünyada olduğu gibi her organizasyon için ayrılan davetiye kotası var. Açıkhava konserlerinde yer alan sanatçılar, zaten satış anlamında kuvvetli isimler. Bizim konser serimizde satış çok olduğu için sınırlı bir davetiye kontenjanımız oldu." Yağcı, ikinci konser serisinin ise Turkish Airlines sponsorluğunda 21 Ağustos'ta Cengiz Kurtoğlu&Hakan Altun'la başlayacağını, Rafet El Roman&Deniz Seki, Haluk Levent, Serdar Ortaç, Anadolu Ateşi, Bülent Ersoy&Selami Şahin, Berkay, Nükhet Duru, Mustafa Sandal ve Murat Dalkılıç ile devam edeceğini belirtti. Bu güzel konserler için sponsorlara, Polat Yağcı ve Seda Fırat'a teşekkürler. Çünkü artık sponsorlar olmasa bu konserlerin gerçekleşmesi o kadar güç ki. Pek çok sanatçı bu konserlerden bir lira kazanıp üç lira harcadıklarını, yani aslında sadece prestij amaçlı Harbiye'yi çok önemsediklerini biliyorum.Sibel Can'ın Harbiye Açıkhava konserinde ilk kez izledim kabak kemane virtüözü Cafer Nazlıbaş'ı. Can, çok sevdiği müzisyen Nazlıbaş'ı konserde o kadar güzel onore etti ki benim de dikkatimi çekti. Atv ekranlarında yayınlanan 'Aşk ve Mavi' dizisinin yanı sıra izlenme rekorları kıran filmlerin müziklerine de imzasını atan Nazlıbaş, BCB Müzik etiketiyle yayınlanan 'Müslüm Baba' albümünde Müslüm Gürses feat Cafer Nazlıbaş olarak yer almış ve Gürses'in 'Hancı' isimli parçasını kabak kemanesiyle seslendirmiş. Müzik severlerin 'Notalara aşkla dokunan adam' dediği Nazlıbaş, ilk solo albümünü 2013'te çıkarmış. TRT'nin sanatçısı olan Nazlıbaş, sürpriz bir proje hazırlığı içinde.Bazı şarkıcılar 90'larda hit olmuş, dilden dile dolanmış şarkıları okumamalı... Eser sahipleri de bazı şarkılarını para için satmamalı... Instagram'daki Pop Bizde sayfası, son günlerde Çelik'in 'Hercai' şarkısını seslendiren Nihat Doğan'a gelen eleştirilere değinmiş. Parasını veren her şarkıyı alıp rezil rüsva etmemeli, eser sahipleri paraya yenilmemeli. Bazı lezzetli şarkılar kesinlikle tadında bırakılmalı.