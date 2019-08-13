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F4’ler Eren’e selam çaktı

Giriş Tarihi: 13.8.2019
F4’ler Eren’e selam çaktı

Mustafa Uslu'nun yapımcısı olduğu Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminden anlamlı hareket... 25 Ekim'de vizyona girecek olan filmin en özel sahnelerinden birine GÜNAYDIN ulaştı. O duygusal sahnede; iki yıl önce Maçka'da PKK'lı teröristlerin şehit ettiği Eren Bülbül anılıyor.

UÇAKTAKİ O ANLAR...
1986'DA Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye getirilişini anlatan sahnede; uçağın güvenliğini sağlayan F4 Efeler filosunun komutanından bir anons duyuluyor. Uçakta bulunan Süleymanoğlu'na seslenen komutan, "Ben Yarbay Eren Bülbül, vatanınıza hoşgeldiniz" diyerek şehidimize selam çakıyor.

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F4’ler Eren’e selam çaktı
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