Muazzez Ersoy'dan ilginç itiraf! Ünlü sanatçı en çok parayı bakın neye harcıyor!

Nostalji kraliesi Muazzez Ersoy'la İstinye'den yola çıkıp hem teknenin ve Boğaz'ın tadını çıkardık, hem de röportaj yaptık.

Bu çekim için Raşit Bağzıbağlı'ya özel bir kıyafet diktiren Ersoy, büyük bir samimiyetle sorularımızı yanıtladı.

Tekne gezimiz birlikte yediğimiz akşam yemeğinin ardından sona erdi.

Sizi sıkça teknede görüyoruz...

Evet. Benim teknem Bodrum'da ama 'En güzel tekne arkadaşınki' derler. İstanbul'daki de bir aile dostumun teknesi. Çocukluğumdan beri iki maviyi çok severim. Biri gökyüzü, diğeri deniz.

Denize girer misiniz?

Giriyorum ama çok fazla güneşe çıkmıyorum.

Yakalanmamayı nasıl beceriyorsunuz?

Ben illa yakalanmayayım derdinde değilim ama gazeteci kardeşlerimiz benim bu konuda ne kadar hassas olduğumu bildikleri için bu olaya saygı duyuyorlar. Yoksa yakalamak isterlerse kaçabileceğim bir yer yok.

Güzel bir fiziğe sahipsiniz, sırrınız ne?

Sadece yememe içmeme çok dikkat ediyorum. Sebze, meyve, zeytinyağlı yerim. Et tüketmem, en fazla ayda biriki kez. Özellikle 19.00'dan sonra bir şey yemiyorum.