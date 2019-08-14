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ilk kez paylaştı! İşte yeni sevgilisi…

, bir süredir birlikte olduğu Cem Aktay ile aşk pozunu Instagram hesabından paylaştı. Büşra Develi- Cem Aktay çifti mayıs ayında bir mekan çıkışında ilk kez görüntülenmişti. Uzun süredir birlikte olduğu Burak Deniz’le ilişkisi geçen yaz noktalanan Büşra Develi’den ilk kez aşk fotoğrafı geldi. Büşra Develi ve Burak Deniz'i birbirine çok yakıştıran hayranları, Cem Aktay'ı Burak Deniz ile karşılaştırmaya başladı. Özellikle ''Gözler Burak'ı aradı'' yorumu dikkatlerden kaçmadı. İşte, Büşra Develi’nin yeni sevgilisiyle paylaştığı ilk kare…

Giriş Tarihi: 14.8.2019 14:33 Güncelleme Tarihi: 14.8.2019 14:49
Büşra Develi ilk kez paylaştı! İşte yeni sevgilisi…

Güzel oyuncu , Burak Deniz ile ayrılığının ardından yeni sevgilisi Cem Aktay ile fotoğraf paylaştı. Yeni sevgili Cem Aktay, eski sevgili Burak Deniz ile karşılaştırıldı.

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Büşra Develi ilk kez paylaştı! İşte yeni sevgilisi…
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