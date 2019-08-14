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'dan tepki çeken sözler! 'in eski sevgilisi Aslı Turanlı…

Komedyen 'in eski sevgilisi Aslı Turanlı'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşım, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Paylaşımda 'nın sarf ettiği, "Şişman ve çirkin insanlarla görüşmek istemiyorum" sözleri büyük tepki gördü. Akkaya videoda, "İstemiyorum abi. Çirkin insanlarla arkadaşlık etmekten hoşlanmıyorum. 1. çirkin, 2. şişko insanlar…" ifadelerini kullandı. Deniz Akkaya'nın bu videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Aslı Turanlı'nın eski sevgilisi Ata Demirer'e gönderme yaptığı iddia edildi. Turanlı, videoya gelen tepkiler üzerine paylaşımını hemen kaldırdı.

Giriş Tarihi: 14.8.2019 17:19 Güncelleme Tarihi: 14.8.2019 17:22
Deniz Akkaya'dan tepki çeken sözler! Ata Demirer'in eski sevgilisi Aslı Turanlı…

Manken , "Şişman ve çirkin insanlarla görüşmek istemiyorum" sözleriyle büyük tepki çekti.

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Deniz Akkaya'dan tepki çeken sözler! Ata Demirer'in eski sevgilisi Aslı Turanlı…
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