Son dakika haberi: Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in bebekleri Karan ilk kez görüntülendi! İşte o fotoğrafı

Magazin dünyasının gözde çifti Fahriye Evcen ile eşi Burak Özçivit'in sır gibi sakladıkları bebekleri Karan'ı ilk kez görüntüledi. Ünlü çiftin dünya çapında merak uyandıran oğulları Karan, Bodrum tatilinde bakıcısının kucağında objektiflere böyle yansıdı.

BİR AN OLSUN OĞULLARINDAN AYIRMADI

Milyonların merakla beklediği Burak Özçivit-Fahriye Evcen çiftinin oğulları Karan bebeğin ilk fotoğrafı bayramın üçüncü gününde Bodrum'dan geldi. Çocuklarını gözlerden uzak büyütmek için çaba sarf eden Özçivit ve Evcen, önceki gün de soluğu sessiz sedasız Bodrum'da aldı. Turgutreis'te bulunan bir butik otele giden ünlü çift, gün boyunca havuz başında keyif yaptı. İkili, bir ara serinlemek için havuza girerken, minik Karan da bakıcısının kucağında anne ve babasını izledi. Çift, havuzda bile gözlerini bir an olsun oğullarından ayırmadı.