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Anadolu’nun sesi Bağcan İstanbul’da

Giriş Tarihi: 15.8.2019
Anadolu’nun sesi Bağcan İstanbul’da
Eşsiz sesi ve benzersiz yorumuyla tüm dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Selda Bağcan, Avrupa ve Amerika sahnelerinden sonra cumartesi günü Vadi Açıkhava'da hayranlarıyla buluşuyor. Sanatçıya, Bağcan Ailesi'nin yetenekli müzisyenleri de eşlik edecek. ABD'de The Times gazetesinde yayınlanan Dünya Müziğinde Yaşayan Efsane ve Tarihi Kadın Şarkıcılar listesindeki 81 ismin arasına Efsane Anadolu Şarkıcısı olarak adını yazdıran Bağcan; İngiltere'de ise ünlü Rolling Stones dergisinin 100 Yılın En İyi 100 Kadın Vokali listesinde yer alıyor.
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Anadolu’nun sesi Bağcan İstanbul’da
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