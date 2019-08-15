Fahriye Evcen ve Burak Özçivit tatil dönüşü böyle görüntülendi!

Oğulları Karan’ı göstermemek için bir hayli özen gösteren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, tatil dönüşü görüntülendi. Nisan ayında dünyaya gelen oğlu Karan ile ilgilenmek için ekranlardan uzak duran Fahriye Evcen doğum kilolarıyla dikkat çekti. Bir hayli kilo alan ve yorgun görünen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit evlerinin yolunu tuttu. Oğulları Karan’ın ilk kez görüntülenmesiyle ilgili açıklama yapmayan çift Karan için aynı özeni göstererek havalimanından ayrıldı.
Giriş Tarihi: 15.8.2019 12:45Güncelleme Tarihi: 15.8.2019 12:46
Bodrum tatilini bitiren Fahriye Evcen, nisan ayında dünyaya gelen oğulları Karan ve eşi Burak Özçivit ile birlikte İstanbul'a döndü.