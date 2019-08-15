Haberler > Günaydın Haberleri > Fahriye Evcen ve Burak Özçivit tatil dönüşü böyle görüntülendi!

ve tatil dönüşü böyle görüntülendi!

Oğulları Karan’ı göstermemek için bir hayli özen gösteren ve , tatil dönüşü görüntülendi. Nisan ayında dünyaya gelen oğlu Karan ile ilgilenmek için ekranlardan uzak duran Fahriye Evcen doğum kilolarıyla dikkat çekti. Bir hayli kilo alan ve yorgun görünen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit evlerinin yolunu tuttu. Oğulları Karan’ın ilk kez görüntülenmesiyle ilgili açıklama yapmayan çift Karan için aynı özeni göstererek havalimanından ayrıldı.

Giriş Tarihi: 15.8.2019 12:45 Güncelleme Tarihi: 15.8.2019 12:46
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit tatil dönüşü böyle görüntülendi!

Bodrum tatilini bitiren , nisan ayında dünyaya gelen oğulları Karan ve eşi ile birlikte İstanbul'a döndü.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit tatil dönüşü böyle görüntülendi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN