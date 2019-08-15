İşte ‘Bir Zamanlar Çukurova’nın ‘Saniye’si Selin Yeninci’nin bilmediğiniz özellikleri!

Adana'da çekilen atv dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da 'Saniye' karakteri ile gönülleri fetheden Selin Yeninci, GÜNAYDIN'a konuştu. Yeninci, kariyer ve özel hayatı hakkında samimi açıklamalar yaptı.

- Üç aylık set arası nasıl geçti?

İlk bir ay iyi geldi ama seti, çalışmayı özledim. Yoğun bir çalışma temposundan çıktık, oradaki ritme çok alışmışım. Bir ay dinlendim, yapmak istediklerimi yaptım. Baktım koca iki ayım daha var. Ben çok tatilci değilim, 10 gün yetiyor. Bu ara yoğunlaştırılmış şan, dans ve bedenimle ilgili farkındalığım artsın diye yetişkin balesi dersi aldım. Kitap okuyorum, yıl içinde izleyemediğim filmleri izliyorum. Ailemle güzel vakit geçiriyorum.