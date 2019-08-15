Önce duygusal anlar, sonra hızlı şarkılar

BUGÜN NELER OLDU

TÜRK pop müziğinin güçlü sesi Funda Arar, bayramın üçüncü gününde Girne'deki Merit Park Hotel'de dinleyicilerinin hafızalarından silinmeyecek bir konsere imza attı. Konsere "Bayramınız kutlu olsun" sözleriyle başlayan Arar, sevilen şarkısı 'Yak Gel' ile devam etti. Kırmızı taşlı elbisesiyle göz kamaştıran Arar, konserin ilk bölümünde romantik parçalarla konuklarına duygusal anlar yaşattı, ikinci bölümde hareketli parçalar ile herkesi coşturdu. Ahmet Kaya ve Orhan Gencebay gibi usta isimlerin şarkılarını da söyleyen sanatçı, dinleyenlerine keyifli bir gece yaşattı. Arar, enerjisi ve sempatik tavırları ile hayranlarının gönlünde taht kurdu.