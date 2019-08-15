BUGÜN NELER OLDU

Yıldız Tilbe, Kurban Bayramı'nın son gününde Kıbrıs ConcordeLuxury Hotel'de konser verdi. Şık kıyafeti ile dikkat çeken Tilbe, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gazetecilerin "Hadise, Harbiye konseri için 'Mekanın sahibi geldi' dedi. Siz buna katılıyor musunuz?" sorusuna "Sahne kimsenin babasının malı değil, hepimizin ortak malı. O anda kim o sahnede ise onundur" diye cevap verdi. Sanatçı, "Sizce Türkiye'nin starı Tarkan mı?" sorusuna da şöyle yanıt verdi: "Türkiye'nin birçok starı var. Hepimiz starız, kimisine göre Tarkan, kimisine göre Sibel Can, kimine göre de benim. Yani herkesin starı değişiyor." Tilbe, bir gün Reynmen'le düet yapmak istediğini de sözlerine ekledi.